Scorribande con gli aerei

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Scorribande con gli aerei' è 'Incursioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INCURSIONI

Perché la soluzione è Incursioni? Le incursioni sono azioni di attacco condotte con gli aerei, spesso in modo improvviso e rapido. Questi atti militari mirano a colpire bersagli specifici, disturbare le operazioni nemiche o ottenere informazioni strategiche. Le incursioni possono essere eseguite da forze specializzate o aviazioni militari di un paese, e spesso hanno un impatto significativo sul corso di un conflitto. La loro natura furtiva e aggressiva le rende strumenti efficaci nelle operazioni di guerra moderna.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scorribande con gli aerei". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Scorribande con gli aerei nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Incursioni

Questa pagina è dedicata alla definizione "Scorribande con gli aerei" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scorribande con gli aerei" conferma che la soluzione 'Incursioni' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Incursioni

I Imola N Napoli C Como U Udine R Roma S Savona I Imola O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scorribande con gli aerei" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Incursioni' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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