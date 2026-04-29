Scorribande con gli aerei
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Scorribande con gli aerei' è 'Incursioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: INCURSIONI
Perché la soluzione è Incursioni? Le incursioni sono azioni di attacco condotte con gli aerei, spesso in modo improvviso e rapido. Questi atti militari mirano a colpire bersagli specifici, disturbare le operazioni nemiche o ottenere informazioni strategiche. Le incursioni possono essere eseguite da forze specializzate o aviazioni militari di un paese, e spesso hanno un impatto significativo sul corso di un conflitto. La loro natura furtiva e aggressiva le rende strumenti efficaci nelle operazioni di guerra moderna.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scorribande con gli aerei". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Scorribande con gli aerei nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Incursioni
Questa pagina è dedicata alla definizione "Scorribande con gli aerei" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scorribande con gli aerei" conferma che la soluzione 'Incursioni' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Incursioni
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scorribande con gli aerei" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Incursioni' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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