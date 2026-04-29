Rapace che può essere pescatore o pellegrino

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Rapace che può essere pescatore o pellegrino' è 'Falco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FALCO

Perché la soluzione è Falco? Il falco è un rapace noto per la sua abilità di cacciare in volo, spesso catturando prede acquatiche o terrestri. La sua capacità di pescare lo rende uno dei predatori più efficienti tra gli uccelli, adattandosi a vari ambienti. Può essere chiamato anche pellegrino, in riferimento a specie che migrano lunghe distanze. La sua vista acuta e la velocità impressionante sono caratteristiche distintive che ne fanno un simbolo di agilità e precisione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rapace che può essere pescatore o pellegrino". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Rapace che può essere pescatore o pellegrino nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Falco

Se la definizione "Rapace che può essere pescatore o pellegrino" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rapace che può essere pescatore o pellegrino" conferma che la soluzione 'Falco' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Falco

F Firenze A Ancona L Livorno C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rapace che può essere pescatore o pellegrino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Falco' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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