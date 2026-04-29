Pericolosissimi congegni

Home / Soluzioni Cruciverba / Pericolosissimi congegni

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Pericolosissimi congegni' è 'Ordigni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORDIGNI

Perché la soluzione è Ordigni? Gli ordigni sono dispositivi estremamente pericolosi progettati per causare danni considerevoli. La loro natura distruttiva deriva dalla capacità di esplodere o di attivarsi in modo improvviso, mettendo a rischio la vita delle persone e la sicurezza pubblica. Questi congegni possono essere nascosti o posizionati in luoghi strategici, rendendo difficile la loro individuazione. La loro presenza richiede un'attenzione particolare e interventi specializzati per prevenirne l'uso improprio o disinnescarli.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pericolosissimi congegni". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Pericolosissimi congegni nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ordigni

Se la definizione "Pericolosissimi congegni" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pericolosissimi congegni" conferma che la soluzione 'Ordigni' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ordigni

O Otranto R Roma D Domodossola I Imola G Genova N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pericolosissimi congegni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ordigni' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: I congegni detonatoriCongegni detonatoriCongegni esplosiviLo sono i congegni che simulano le funzioni viventiCongegni per sollevare