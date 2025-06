Lo sono i congegni che simulano le funzioni viventi nei cruciverba: la soluzione è Bionici

BIONICI

Curiosità e Significato di "Bionici"

Approfondisci la parola di 7 lettere Bionici: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Bionici? I congegni bionici sono dispositivi progettati per imitare o riprodurre le funzioni biologiche degli esseri viventi. Questi strumenti, che possono includere protesi avanzate o impianti, cercano di integrare la tecnologia con il corpo umano, migliorando le capacità fisiche o ripristinando funzioni perdute. In sostanza, i bionici rappresentano un affascinante incontro tra natura e innovazione tecnologica, aprendo nuove possibilità per il miglioramento della qualità della vita.

Come si scrive la soluzione Bionici

Hai trovato la definizione "Lo sono i congegni che simulano le funzioni viventi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N A O A I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARIANO" ARIANO

