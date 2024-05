La Soluzione ♚ Nel basket valgono da uno a tre punti La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CANESTRI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Nel basket valgono da uno a tre punti. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Nel basket valgono da uno a tre punti: Adeguate. i canestri in schiacciata valgono tre punti, così come quelli effettuati dal di fuori dell'area; gli altri ne valgono due. william graham - usa, 1973... Nella pallacanestro, il canestro è una struttura costituita da un anello in metallo posto in orizzontale al quale è attaccata, lungo il perimetro, una rete lasciata appesa. Parte integrante del canestro è il tabellone, un'asse di vario materiale fissata perpendicolarmente all'anello, che permette alla palla di rimbalzare all'interno del canestro.

Altre Definizioni con canestri; basket; valgono; punti;