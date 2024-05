Anagramma di altrove

Verbo

Transitivo

Curiosità su: Non ti voltare (Ne te retourne pas) è un film del 2009 diretto da Marina de Van. La pellicola ha per protagonisti Monica Bellucci, Sophie Marceau, Thais Fischer, Andrea Di Stefano e Brigitte Catillon. La Bellucci e la Marceau si alternano nell'interpretare il ruolo della protagonista: una scelta che trova una giustificazione nella narrazione del film. Una parte del film è stata girata in Italia nei comuni di Apulia e Lecce. Il film è stato presentato in concorso al Festival di Cannes del 2009.

voltare (vai alla coniugazione)

ruotare dalla parte opposta qualcosa

Sillabazione

vol | tà | re

Pronuncia

IPA: /vol'tare/

Etimologia / Derivazione

dal latino volvere

Sinonimi

capovolgere, girare, ribaltare, rivoltare, rovesciare, volgere, dirigere, guidare, condurre

sorpassare

curvare, svoltare, sterzare, virare, sorpassare

(di angolo, boa) doppiare, oltrepassare, superare

Contrari

curvare, sferzare, svoltare, virare

raddrizzare

Parole derivate

rivoltare, svoltare, volgere, voltafaccia, voltagabbana, voltapietre, voltarsi, voltastomaco, voltata, voltolare, voltura

Proverbi e modi di dire