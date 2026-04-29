Filtri

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Filtri' è 'Coli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLI

Perché la soluzione è Coli? I filtri sono dispositivi o sostanze che eliminano o riducono le impurità e le interferenze in vari processi tecnici o ambientali. La voce COLI si riferisce a un sistema di filtraggio specifico, utilizzato per migliorare la qualità dell'aria o dell'acqua. Attraverso l'uso di materiali porosi o tecnologie avanzate, i filtri COLI agiscono catturando particelle, sostanze nocive o impurità, garantendo ambienti più sicuri e salubri. La loro efficacia dipende dalla qualità dei materiali e dalla progettazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Filtri". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Filtri nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Coli

Quando la definizione "Filtri" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Filtri" conferma che la soluzione 'Coli' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Coli

C Como O Otranto L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Filtri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Coli' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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