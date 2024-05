Significato della soluzione per: Il social network delle foto con i filtri

Sostantivo

Instagram è un servizio di rete sociale statunitense che permette agli utenti di scattare foto, applicarvi filtri e condividerle via Internet. Nel 2012 Facebook, Inc. la acquistò per 1 miliardo di dollari. L'applicazione web, sviluppata da Kevin Systrom e Mike Krieger, è stata lanciata il 6 ottobre 2010; inizialmente disponibile solo su sistema operativo iOS, è poi divenuta compatibile per iPhone, iPad o iPod touch con sistema operativo iOS 3.

instagrammer m e f

(forestierismo) chi è regolarmente iscritto al sito di condivisione di foto Instagram

Sillabazione

Lemma non sillababile

Pronuncia

Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Etimologia / Derivazione

Dall'inglese Instagram