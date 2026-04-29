Circondano il peristilio

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Circondano il peristilio' è 'Colonne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLONNE

Perché la soluzione è Colonne? Le colonne sono elementi architettonici che circondano il peristilio, creando un perimetro di sostegno e decorazione. Questi pilastri, spesso disposti in fila, definiscono lo spazio tra l’interno e l’esterno di un edificio, conferendo stabilità e armonia estetica alla struttura. Le colonne possono essere realizzate con vari materiali e stili, adattandosi alle diverse epoche e culture. La loro presenza è fondamentale per l’architettura classica e per molte opere monumentali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Circondano il peristilio". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Circondano il peristilio nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Colonne

Se la definizione "Circondano il peristilio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Circondano il peristilio" conferma che la soluzione 'Colonne' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Colonne

C Como O Otranto L Livorno O Otranto N Napoli N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Circondano il peristilio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Colonne' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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