Circondano le villette

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Circondano le villette' è 'Muri Di Cinta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MURI DI CINTA

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Perché la soluzione è Muri Di Cinta? I muri di cinta sono strutture che delimitano e proteggono le villette, definendo chiaramente il confine tra il spazio privato e l’ambiente esterno. Questi muri, realizzati con diversi materiali come mattoni o pietre, garantiscono sicurezza e privacy ai proprietari, creando un senso di isolamento dal mondo esterno. La presenza di muri di cinta contribuisce anche a migliorare l’estetica del giardino e a delimitare le aree verdi. La loro funzione primaria è di proteggere e delimitare i confini delle abitazioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Circondano le villette". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Circondano le villette nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Muri Di Cinta

Se la definizione "Circondano le villette" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Circondano le villette" conferma che la soluzione 'Muri Di Cinta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Muri Di Cinta

M Milano U Udine R Roma I Imola D Domodossola I Imola C Como I Imola N Napoli T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Circondano le villette" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Muri Di Cinta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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