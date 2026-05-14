Circondano le villette
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Circondano le villette' è 'Muri Di Cinta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MURI DI CINTA
Perché la soluzione è Muri Di Cinta? I muri di cinta sono strutture che delimitano e proteggono le villette, definendo chiaramente il confine tra il spazio privato e l’ambiente esterno. Questi muri, realizzati con diversi materiali come mattoni o pietre, garantiscono sicurezza e privacy ai proprietari, creando un senso di isolamento dal mondo esterno. La presenza di muri di cinta contribuisce anche a migliorare l’estetica del giardino e a delimitare le aree verdi. La loro funzione primaria è di proteggere e delimitare i confini delle abitazioni.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Circondano le villette". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Circondano le villette nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Muri Di Cinta
Se la definizione "Circondano le villette" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Circondano le villette" conferma che la soluzione 'Muri Di Cinta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Muri Di Cinta
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Circondano le villette" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Muri Di Cinta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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