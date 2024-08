La Soluzione ♚ Lingua di terra fra due continenti La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ISTMO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente ISTMO

Curiosità su Lingua di terra fra due continenti: L'istmo (dal greco antico che significa "collo") è una sottile lingua di terra, bagnata su entrambi i lati da ingenti masse d'acqua appartenenti a oceani, mari o laghi, che congiunge tra loro due territori più vasti di cui uno continentale e l'altro generalmente insulare o anch'esso continentale. Se uno dei due territori congiunti è per vastità tale da essere considerato, in assenza dell'istmo, un'isola, tale ammasso di terra verrà considerato una penisola, non essendo interamente circondato dalle acque.

Altre Definizioni con istmo; lingua; terra; continenti; Sottile lingua di terra; Lingua di terra; Una lingua di terra da tagliare; Lingua per tutte le lingue; I suoni articolati tipici di una lingua; Arte nella lingua di Cicerone e Tacito; Un sussulto di madre Terra; L insieme degli organismi in un volume di terra; Così è una gomma a terra; Bagnano i continenti; Il più meridionale dei continenti; C è quella dei continenti;