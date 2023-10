Abitano nella città dai due mari - Cruciverba

Persone

, pseudonimo di Ricardo José Vaz Alves Monteiro – calciatore portoghese Alberto Tarantini – calciatore argentino

Altro

– sommergibile della Regia Marina Museo diocesano Giovanni Tarantini – museo di Brindisi

