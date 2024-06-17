Si mette al piede

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si mette al piede' è 'Calza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALZA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si mette al piede" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si mette al piede". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Calza? Una calza è un indumento che si indossa al piede per proteggerlo e mantenerlo caldo. Essa copre dal tallone alle dita, adattandosi alla forma del piede e offrendo comfort durante l'utilizzo di scarpe o in ambienti freddi. La calza può essere realizzata con vari materiali, come cotone, lana o sintetici, e può avere diversi colori e fantasie. La sua funzione principale è quella di preservare la salute e il benessere del piede, evitando sfregamenti e irritazioni.

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Si mette al piede nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Calza

Per risolvere la definizione "Si mette al piede", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si mette al piede" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Calza:

C Como A Ancona L Livorno Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si mette al piede" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il rapinatore se la mette in testaL indumento autoreggenteLa riempie la BefanaSi mette al collo del bebè quando mangiaLe rimbocca chi si mette al lavoroSi mette davanti al focolare quando è spentoLo si fa scartando l avversario con la palla al piedeSi vizia al chiuso