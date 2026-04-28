La fuga da un penitenziario

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La fuga da un penitenziario' è 'Evasione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EVASIONE

Perché la soluzione è Evasione? L'evasione è il tentativo di scappare da un penitenziario per sfuggire alle restrizioni della detenzione. Si tratta di un'azione che coinvolge la fuga di una persona incarcerata, spesso attraverso metodi improvvisati o pianificati in modo segreto. Questa condotta rappresenta una violazione delle leggi e delle norme di sicurezza, e può essere motivata da vari fattori, come il desiderio di libertà o la paura di punizioni più dure. La lotta contro l'evasione richiede interventi efficaci e misure di sicurezza rafforzate.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La fuga da un penitenziario". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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La fuga da un penitenziario nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Evasione

Se la definizione "La fuga da un penitenziario" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La fuga da un penitenziario" conferma che la soluzione 'Evasione' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Evasione

E Empoli V Venezia A Ancona S Savona I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La fuga da un penitenziario" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Evasione' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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