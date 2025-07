Lo è la corda ben tirata nei cruciverba: la soluzione è Tesa

TESA

Curiosità e Significato... La parola Tesa è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tesa.

Perché la soluzione è Tesa? Tesà significa una corda o un filo teso e ben tirato, senza allentamenti o nodi. È usata anche in senso figurato per indicare qualcosa che è perfettamente equilibrato o sotto controllo. In parole semplici, quando qualcosa è tesa, è stabile e pronto all'uso. La prossima volta che senti questa espressione, ricorda che si riferisce a una condizione di equilibrio e precisione.

T Torino

E Empoli

S Savona

A Ancona

