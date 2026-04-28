Contrarsi regolarmente come il cuore

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Contrarsi regolarmente come il cuore' è 'Pulsare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PULSARE

Perché la soluzione è Pulsare? Pulsare indica un movimento ritmico e regolare, come quello del cuore che si contrae per pompare il sangue attraverso il corpo. Questa azione è percepibile come un battito che si ripete con regolarità, creando un senso di vitalità e di ritmo interno. La parola descrive un fenomeno fisiologico fondamentale, che permette di mantenere la circolazione sanguigna e di garantire l'ossigeno alle cellule. La capacità di pulsare è un segno di buona salute e di attività vitale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Contrarsi regolarmente come il cuore". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Contrarsi regolarmente come il cuore nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pulsare

Questa pagina è dedicata alla definizione "Contrarsi regolarmente come il cuore" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Contrarsi regolarmente come il cuore" conferma che la soluzione 'Pulsare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pulsare

P Padova U Udine L Livorno S Savona A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Contrarsi regolarmente come il cuore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pulsare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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