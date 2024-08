La Soluzione ♚ Solleva l auto che ha bucato La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CRIC La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CRIC

Curiosità su Solleva l auto che ha bucato: Il cric (dal francese cric, a sua volta dal medio alto tedesco kriec – medio basso tedesco krich – “congegno per far muovere le macchine da guerra”) o cricco, più correttamente martinetto (o sollevatore), è un attrezzo per sollevare un veicolo a ruote, onde permettere la sostituzione di una ruota o altre manutenzioni.

Altre Definizioni con cric; solleva; auto; bucato; Gruppo di disonesti; Si usa con la ruota di scorta; Si utilizza con la ruota di scorta; Una macchina che solleva l acqua; Solleva la gente secondo i piani prestabiliti; Si solleva per poco; Circuito portoghese per gare di auto e moto; In molte auto è automatico; Marca di auto europea; Prodotto che si usa per il bucato; Lavorano dopo il bucato; Se è bucato fa acqua;