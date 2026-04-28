Ciò che si usa per creare nuove piante

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ciò che si usa per creare nuove piante' è 'Semente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SEMENTE

Perché la soluzione è Semente? La parola che si utilizza per creare nuove piante è una piccola unità che contiene il patrimonio genetico necessario per la germinazione e la crescita di una pianta. Questa parte essenziale della riproduzione vegetale permette di trasmettere caratteristiche specifiche da una generazione all'altra. Le sementi sono spesso protette da un rivestimento che le mantiene vitali fino alle condizioni ottimali per la germinazione. La loro importanza si evidenzia nella coltivazione di colture agricole e piante ornamentali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ciò che si usa per creare nuove piante". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Ciò che si usa per creare nuove piante nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Semente

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ciò che si usa per creare nuove piante" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ciò che si usa per creare nuove piante" conferma che la soluzione 'Semente' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Semente

S Savona E Empoli M Milano E Empoli N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ciò che si usa per creare nuove piante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Semente' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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