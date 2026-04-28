Azienda ditta

Home / Soluzioni Cruciverba / Azienda ditta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Azienda ditta' è 'Impresa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMPRESA

Perché la soluzione è Impresa? Un'impresa è un'attività economica organizzata con l'obiettivo di produrre beni o servizi destinati alla vendita. La parola impresa si collega strettamente a quello di azienda o ditta, poiché entrambe indicano un'entità che svolge attività commerciali o industriali. Questa entità si distingue per la capacità di coordinare risorse umane, finanziarie e materiali per raggiungere determinati obiettivi di mercato. L'impresa può assumere molte forme e dimensioni, adattandosi alle esigenze del settore in cui opera.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Azienda ditta". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Azienda ditta nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Impresa

La soluzione associata alla definizione "Azienda ditta" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Azienda ditta" conferma che la soluzione 'Impresa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Impresa

I Imola M Milano P Padova R Roma E Empoli S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Azienda ditta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Impresa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Società che prende lavori in appaltoLa compie chi ne è all altezzaAzienda, ditta, industriaAzienda, dittaPermette a un giovane di fare esperienza in aziendaAcquistare un aziendaL azienda che ha lo slogan Per te Per tutti