La definizione e la soluzione di 8 lettere: Acquistare un azienda. RILEVARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

rilevare (vai alla coniugazione)

accertare situazioni e fatti per mezzo di ricerche (diritto) (economia) (commercio) (finanza) raccogliere e porre in rilievo atti, funzioni e movimenti di patrimonio che si verificano in un'azienda in conseguenza dei fatti di gestione, col fine di rappresentarli con apposite scritture tenute in date forme tecniche

Sillabazione

ri | le | và | re

Pronuncia

IPA: /rile'vare/

Etimologia / Derivazione

dal latino relevare ossia "sollevare, rialzare"

Sinonimi

capire, cogliere, considerare, desumere, evidenziare, notare, osservare, rimarcare, riscontrare, constatare, sottolineare

(di statistica) accertare, determinare, misurare

accertare, determinare, misurare (economia) acquisire, acquistare, comprare, comperare

acquisire, acquistare, comprare, comperare (di impegno, carica) subentrare

subentrare avvicendare, dare il cambio, sostituire,

rialzare, risollevare

ricavare, estrarre, derivare

evidenziare, individuare, notare

(di informazioni, dati) conoscere

conoscere stagliarsi

trarre, ritogliere

( per estensione ) prendere, ricevere

prendere, ricevere aggettare, risaltare

( senso figurato ) importare, interessare, stare a cuore

importare, interessare, stare a cuore (senso figurato) ricavare

Contrari

passar sopra, saltare, sorvolare, trascurare, tralasciare

(di informazioni, dati) ignorare

ignorare (di impegno, carica) lasciare

lasciare (di attività commerciale)vendere, alienare, cedere





