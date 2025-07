Azienda, ditta, industria nei cruciverba: la soluzione è Impresa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Azienda, ditta, industria' è 'Impresa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMPRESA

Curiosità e Significato di Impresa

Approfondisci la parola di 7 lettere Impresa: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Impresa? L'impresa è un’attività economica organizzata per produrre beni o servizi, con l’obiettivo di soddisfare bisogni e generare profitto. Può essere di diverse dimensioni e settori, rappresentando il motore dell’economia e dell’innovazione. È il cuore di molte attività umane, dove imprenditori e dipendenti collaborano per creare valore. In sintesi, l’impresa è il motore della crescita e dello sviluppo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I colletti blu di un industriaPermette a un giovane di fare esperienza in aziendaPezzo grosso dell industriaRelativi all industria con i frantoiAcquistare un azienda

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Impresa

Se "Azienda, ditta, industria" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

M Milano

P Padova

R Roma

E Empoli

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F I R E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FIERE" FIERE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.