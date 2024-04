La Soluzione ♚ Lascia le briciole La definizione e la soluzione di 4 lettere: Lascia le briciole. PANE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lascia le briciole: Il pane è un prodotto alimentare ottenuto dalla fermentazione, dalla formatura a cui segue una lievitazione, e successiva cottura in forno di un impasto a base di farina (normale o integrale), cereali e acqua, confezionato con diverse modalità, arricchito e caratterizzato frequentemente da ingredienti che si differenziano seguendo le tradizioni locali. Il pane azzimo non è lievitato e si presta alla conservazione per lunghi periodi. Il biscotto del marinaio, detto anche "galletta", è diverso, e pure questo adatto a lunga conservazione (anche mesi) ed è tipico della marineria a vela. Si tratta di un "bis-cotto", cioè cotto due volte. Anche ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Il pane è un prodotto alimentare ottenuto dalla fermentazione, dalla formatura a cui segue una lievitazione, e successiva cottura in forno di un impasto a base di farina (normale o integrale), cereali e acqua, confezionato con diverse modalità, arricchito e caratterizzato frequentemente da ingredienti che si differenziano seguendo le tradizioni locali. Il pane azzimo non è lievitato e si presta alla conservazione per lunghi periodi. Il biscotto del marinaio, detto anche "galletta", è diverso, e pure questo adatto a lunga conservazione (anche mesi) ed è tipico della marineria a vela. Si tratta di un "bis-cotto", cioè cotto due volte. Anche ... pane ( approfondimento) m sing (pl.: pani) (gastronomia) prodotto alimentare ottenuto dalla lievitazione e successiva cottura di un impasto di farina di cereali, acqua e condimenti il pane contiene un alto quantitativo di sale

per dimagrire bisogna mangiare pane integrale metafora del cibo consumato quotidianamente, o in senso lato anche del sostentamento economico che si ottiene lavorando cosa hai da rimproverarmi quando mi ammazzo per portare il pane quotidiano anche per te blocco generico di una qualche sostanza o prodotto, per lo più alimentare. In particolare di quest'accezione è usato il diminutivo panetto nel reattore nucleare vengono immessi dei pani di grafite (meccanica) filetto di una vite Sillabazione pà | ne Pronuncia IPA: /'pane/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione (alimenti) dal latino panis

dal latino (alimenti) dal greco t

dal greco (meccanica) dal latino panu(m) cioè "filo di trama avvolto alla spola" Citazione Sinonimi pagnotta, panino, sfilatino, filone, baguette

( senso figurato ) alimento, cibo, nutrimento, sostentamento, sussistenza, vitto

alimento, cibo, nutrimento, sostentamento, sussistenza, vitto blocco, lingotto, massa

(meccanica) (di vite) filetto, spira

Parole derivate addipanare, albero del pane, appannaggio, dipanamento, dipanare, dipanatoio, dipanatura, dipanino, impanare, impanato, impanatrice, impanatura, marzapane, pagnotta, pancarré, (panata, panetteria, panatura, pandolce, pane azzimo, pane dei Cafri, pane secco, panettiere, panforte, pangrattato, paniere, panificare, panificatore, panificazione, panificio, paninaro, panunto, spanare, sdipanare, tascapane Termini correlati biscotto, azzima, focaccia, filone,

cimino, farina, fornaio, forno, lievito, lievitazione, sesamo Varianti pan Alterati ( diminutivo ) : panetto, nell'accezione di piccolo blocco di una sostanza o prodotto; panino, nell'accezione di piccolo pezzo di pane imbottito di altri alimenti

: panetto, nell'accezione di piccolo blocco di una sostanza o prodotto; panino, nell'accezione di piccolo pezzo di pane imbottito di altri alimenti (peggiorativo) panaccio Iponimi baguette Iperonimi alimento Proverbi e modi di dire buono come il pane : benevolo

: benevolo A chi si sforza d'imparare, non gli mancherà mai il pane

dare pane al pane : dire le cose come stanno, senza parole difficili

: dire le cose come stanno, senza parole difficili non si vive di solo pane : la vita è fatta di altro oltre alla sopravvivenza materiale garantita dal cibo

: la vita è fatta di altro oltre alla sopravvivenza materiale garantita dal cibo a pane ed acqua : in punizione, come un carcerato

: in punizione, come un carcerato rendere pan per focaccia : dare pariglia di uno sgarbo o un dispetto

: dare pariglia di uno sgarbo o un dispetto guadagnarsi il pane : meritare (mediante il lavoro) il cibo, o la retribuzione e il sostentamento quotidiani

: meritare (mediante il lavoro) il cibo, o la retribuzione e il sostentamento quotidiani mangiare il pane a tradimento : quando si approfitta di un approvvigionamento, di un servizio, o di qualche forma di sostentamento che si riceve da terzi, anche per lungo tempo, senza dare nulla in cambio

: quando si approfitta di un approvvigionamento, di un servizio, o di qualche forma di sostentamento che si riceve da terzi, anche per lungo tempo, senza dare nulla in cambio per un tozzo di pane : per una quantità miserevole di pane , o (senso figurato) una quantità misera di un pagamento o di un bene Altre Definizioni con pane; lascia; briciole; Si spezza in tozzi; Si coniuga andando in bici; L alimento quotidiano assai diffuso nei Paesi nordici; Se la si lascia scappare è difficile che ritorni; Un volatile che si lascia abbindolare; Si lascia in eredità; Briciole di tempo; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Lascia le briciole

PANE

P

A

N

E

Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.