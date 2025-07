Frantumato, macinato nei cruciverba: la soluzione è Trito

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Frantumato, macinato' è 'Trito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRITO

Curiosità e Significato di Trito

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Trito, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Trito? Frantumato, macinato si riferisce a qualcosa che è stato ridotto in piccoli pezzi o polvere, come nel caso del trito. Il termine trito indica, infatti, un ingrediente o una sostanza sminuzzata finemente, ideale per insaporire piatti o preparare conserve. È un modo semplice e pratico per descrivere ciò che è stato ridotto a particelle più piccole, rendendo tutto più facile da usare in cucina o in altri contesti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è il caffè macinatoAgostino, l uomo politico che abolì la tassa sul macinatoPolpetta di macinato nell omonimo panino ing

Come si scrive la soluzione Trito

Stai cercando la risposta alla definizione "Frantumato, macinato"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

I Imola

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O S I R I T C A E N Z A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CREAZIONISTA" CREAZIONISTA

