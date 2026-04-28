Piccolo autoveicolo monoposto

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Piccolo autoveicolo monoposto' è 'Kart'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: KART

Perché la soluzione è Kart? Un kart è un veicolo di piccole dimensioni progettato per la guida in circuiti chiusi, tipicamente utilizzato in competizioni di motorsport amatoriali o professionali. È caratterizzato da un motore compatto e una struttura leggera, che permette elevate velocità e agilità. La sua configurazione monoposto e le dimensioni ridotte lo rendono ideale per esercitazioni di guida sportiva e per sviluppare abilità di guida. Questa macchina rappresenta un punto di partenza per molti appassionati di corse.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Piccolo autoveicolo monoposto". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Piccolo autoveicolo monoposto nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Kart

Se la definizione "Piccolo autoveicolo monoposto" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Piccolo autoveicolo monoposto" conferma che la soluzione 'Kart' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Kart

K Kappa A Ancona R Roma T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Piccolo autoveicolo monoposto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Kart' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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