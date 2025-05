Automobiletta rasoterra nei cruciverba: la soluzione è Kart

KART

Curiosità e Significato di "Kart"

Il kart è un veicolo a motore di piccole dimensioni, progettato per corse su pista. Caratterizzato da un design semplice e una scocca aperta, il kart è spesso utilizzato in competizioni amatoriali e professionali, ed è un ottimo modo per avvicinarsi al mondo del motorsport.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Forte tiro rasoterra del calciatoreAutomobiletta che gira solo in certe pisteMinuscola automobilettaUn tiro rasoterra improvviso e preciso del calciatoreAutomobiletta da pista

