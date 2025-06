Madre... in convento nei cruciverba: la soluzione è Badessa

BADESSA

Curiosità e Significato di Badessa

Perché la soluzione è Badessa? Badessa è il termine usato per indicare una suora che guida e amministra un convento. Figura di grande rispetto, la badessa si occupa della gestione spirituale e materiale del monastero, rappresentando un punto di riferimento per le monache e la comunità. La parola deriva dal latino *abbas*, che significa capo o padre. In breve, è la guida spirituale delle monache in un convento.

Come si scrive la soluzione Badessa

Se ti sei imbattuto nella definizione "Madre... in convento", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

S Savona

S Savona

A Ancona

