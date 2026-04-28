Inumidisce il prato nelle nottate

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Inumidisce il prato nelle nottate' è 'Rugiada'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RUGIADA

Perché la soluzione è Rugiada? La rugiada è un fenomeno naturale che si verifica nelle ore notturne, quando l’umidità presente nell’aria si condensa a contatto con le superfici più fredde, come il prato. Questo processo permette all’acqua di formarsi in piccole gocce, che si depositano sulla vegetazione senza l’uso di strumenti o interventi umani. La presenza di rugiada è visibile al mattino, quando il terreno appare bagnato e scintillante. La rugiada rappresenta un’importante fonte di umidità per le piante nelle ore più fresche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Inumidisce il prato nelle nottate". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Inumidisce il prato nelle nottate nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Rugiada

La definizione "Inumidisce il prato nelle nottate" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Inumidisce il prato nelle nottate" conferma che la soluzione 'Rugiada' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Rugiada

R Roma U Udine G Genova I Imola A Ancona D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Inumidisce il prato nelle nottate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rugiada' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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