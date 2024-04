La Soluzione ♚ Tosare il prato La definizione e la soluzione di 6 lettere: Tosare il prato. RASARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Tosare il prato: Il pidocchio del pube (Pthirus pubis Linnaeus, 1758), volgarmente noto anche come piattola per la sua forma schiacciata, è un insetto parassita dell'uomo. Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Il pidocchio del pube (Pthirus pubis Linnaeus, 1758), volgarmente noto anche come piattola per la sua forma schiacciata, è un insetto parassita dell'uomo. rasare (vai alla coniugazione) tagliare i peli alla base, specialmente riferito alla barba Sillabazione ra | sà | re Pronuncia IPA: /ra'sare/ o IPA: /ra'zare/ Etimologia / Derivazione deriva da raso Sinonimi radere, tosare, rapare, pelare

lisciare, livellare, pareggiare, uniformare,

La risposta a Tosare il prato

RASARE

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Tosare il prato' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.