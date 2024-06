Inumidisce il prato

: In altre parole, oltre il punto di rugiada (cioè a temperatura maggiore e/o a pressione minore) si ha la presenza solo di vapore, mentre sotto il punto di rugiada (cioè a temperatura minore e/o a pressione maggiore) il sistema è bifase (costituito da un liquido in equilibrio con il suo vapore). In generale, con l'espressione punto di rugiada (in inglese dew point) si intende un particolare stato termodinamico (rappresentato dalla temperatura e dalla pressione) in corrispondenza del quale una miscela bifase multicomponente liquido-vapore diviene satura di vapore.

Italiano: Sostantivo: rugiada ( approfondimento) f sing (pl.: rugiade) . (meteorologia) vapore acqueo condensato che si forma vicino al suolo quando l'aria notturna si raffredda. Sillabazione: ru | già | da. Pronuncia: IPA: /ru'dada/ . Etimologia / Derivazione: dal latino rosiata, derivazione di ros ossia "rugiada" . Citazione: Sinonimi: brina. (regionale) guazza. Parole derivate: rugiadoso.