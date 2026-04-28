Un fil di fumo

Home / Soluzioni Cruciverba / Un fil di fumo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un fil di fumo' è 'Spira'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPIRA

Perché la soluzione è Spira? Il fil di fumo rappresenta una sottile linea di vaporizzazione che si solleva nell'aria, spesso visibile dopo aver acceso una sigaretta o un camino. La sua presenza è caratterizzata da un flusso leggero e continuo che si distende in modo delicato, creando un’immagine evanescente e quasi eterea. La voce SPIRA si riferisce al suono soffice e sottile che può accompagnare questa dispersione di fumo, mentre il suo movimento si espande e si dissolve lentamente. Le sue forme mutevoli catturano l’attenzione di chi osserva.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un fil di fumo". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un fil di fumo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Spira

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un fil di fumo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un fil di fumo" conferma che la soluzione 'Spira' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Spira

S Savona P Padova I Imola R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un fil di fumo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Spira' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un rivolgimento serpentinoAnello di fumoUn tratto della mollaAspro e pungente come il fumo di legnaUn festoso corteo di luci e di fumoUn anello di fumoHa un fil di voceLa dirada un fil di luce