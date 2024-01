La Soluzione ♚ Aspro e pungente come il fumo di legna

La definizione e la soluzione di: Aspro e pungente come il fumo di legna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aspro e pungente come il fumo di legna: astro e puente come il fumo di legna" Curiosità su: astro e puente come il fumo di legna" Acre è uno stato del Brasile, situato nella sezione nordoccidentale del paese. Confina a nord con lo Stato dell'Amazonas, a est con quello di Rondônia, a sud con la Bolivia e a ovest con il Perù. Lo stato, che ha lo 0,42% della popolazione brasiliana, genera lo 0,2% del PIL brasiliano. Italiano Nome proprio Acre ( approfondimento) Stato del nord del Brasile con capitale Rio Branco. Tedesco Sostantivo Acre m (metrologia) acro

Altre risposte : acre; aspro; pungente; come; fumo; legna;