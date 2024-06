Anello di fumo

: Situata lungo il corso del Reno, si trova a circa 25 km a sud di Ludwigshafen e Mannheim. Centro di grande importanza storica e culturale, la città è nota per l'imponente cattedrale, inserita dal 1981 nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Spira (in tedesco Speyer, in tedesco palatino Schbaija, in francese Spire) è una città extracircondariale (targa SP) di 50 565 abitanti della Renania-Palatinato, in Germania.

Italiano: Sostantivo: spira ( approfondimento) f sing (pl.: spire) . (geometria) ciascuna delle curve descritte da una spirale vista in sezione lungo il suo asse maggiore. (per estensione) ciascuna delle porzioni curve di un qualunque oggetto di forma spiraliforme e/o ripiegato ad elica le spire di un serpente. le spire di una molla.. (per estensione) percorso a forma di spirale, o elica, descritto da qualcosa che si muove nelle tre dimensioni con tale moto le spire di fumo.