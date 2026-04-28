Essere carente mancare

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Essere carente mancare' è 'Difettare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIFETTARE

Perché la soluzione è Difettare? Difettare indica la condizione di chi possiede una mancanza o una carenza rispetto a un criterio di perfezione o completezza. Quando si parla di un oggetto, un'abilità o una qualità, il termine si riferisce alla presenza di insufficienze o imperfezioni che ne compromettono l'integrità o il valore. Questa parola evidenzia come l'assenza di qualcosa, che si tratti di caratteristiche o risorse, possa influire negativamente sul risultato finale. La presenza di difetti rappresenta un elemento da considerare attentamente in vari contesti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Essere carente mancare". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Essere carente mancare nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Difettare

Questa pagina è dedicata alla definizione "Essere carente mancare" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Essere carente mancare" conferma che la soluzione 'Difettare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Difettare

D Domodossola I Imola F Firenze E Empoli T Torino T Torino A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Essere carente mancare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Difettare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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