Il sindacato polacco guidato da Lech Walesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il sindacato polacco guidato da Lech Walesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 11 lettere : SOLIDARNOSC

Un sindacato fondato in polonia nel settembre 1980 in seguito agli scioperi nei cantieri navali di danzica e guidato inizialmente da lech walesa (premio... Unfondato in polonia nel settembre 1980 in seguito agli scioperi nei cantieri navali di danzica einizialmente(premio... Il Sindacato autonomo dei lavoratori "Solidarietà" (in polacco: Niezalezny Samorzadny Zwiazek Zawodowy "Solidarnosc"; pronuncia: /sli'darnt/ ) è un sindacato fondato in Polonia nel settembre 1980 in seguito agli scioperi nei cantieri navali di Danzica e guidato inizialmente da Lech Walesa (premio Nobel per la pace nel 1983 e successivamente Presidente della Repubblica di Polonia negli anni 1990-1995). Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Il sindacato polacco guidato da Lech Walesa : sindacato; polacco; guidato; lech; walesa; Il sindacato di Landini; sindacato dei metalmeccanici; sindacato Autonomo di Polizia; sindacato Nazionale Scrittori; Un importante sindacato interprofessionale svizzero; Due lettere di polacco ; __ Polanski, regista e sceneggiatore polacco ; Lo è sia un polacco che un serbo; Un polacco o un ceco; Il romanziere polacco di Pietre viventi; Un cocchio guidato dai Romani; Condotto guidato ; In un cartone il terzo era guidato da Haran Banjo; Lo è l aeromodello guidato a distanza; Il partito che fu guidato da Giorgio Almirante; L anno in cui lech Walesa vinse il Nobel per la pace; L anno in cui Lech walesa vinse il Nobel per la pace;

