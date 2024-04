La Soluzione ♚ Un valico per l Engadina

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Un valico per l Engadina. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MALOJA

Curiosità su Un valico per l engadina: Stagione invernale per essere il "capolinea" dei percorsi fondistici che percorrono l'intera engadina, è anche punto di partenza per escursioni alpinistiche... Il passo del Maloja (in italiano anche passo del Maloggia o della Maloggia, in tedesco Malojapass, in romancio pass dal Malögia, in lombardo pass de la Malœugia o pass del Maloja, in francese col de la Maloja) è un importante valico stradale svizzero delle Alpi Retiche occidentali.

