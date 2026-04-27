Sottoporsi a esperimenti: fare da

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sottoporsi a esperimenti: fare da' è 'Cavia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAVIA

Perché la soluzione è Cavia? La cavia è un animale comunemente utilizzato negli studi scientifici per testare nuovi farmaci e trattamenti. La sua presenza permette ai ricercatori di osservare gli effetti delle sostanze in modo controllato e sicuro, garantendo risultati affidabili prima di applicazioni sull’essere umano. La capacità della cavia di reagire a diversi stimoli la rende un modello prezioso nella sperimentazione biomedica. La sua importanza nel progresso medico deriva dalla sua funzione di soggetto di test.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sottoporsi a esperimenti: fare da". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Sottoporsi a esperimenti: fare da nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cavia

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sottoporsi a esperimenti: fare da" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sottoporsi a esperimenti: fare da" conferma che la soluzione 'Cavia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Cavia

C Como A Ancona V Venezia I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sottoporsi a esperimenti: fare da" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cavia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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