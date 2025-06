Animale da ricerche nei cruciverba: la soluzione è Cavia

CAVIA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Cavia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Cavia.

Perché la soluzione è Cavia? L'espressione animale da ricerche si riferisce a creature utilizzate in laboratori scientifici per studi e sperimentazioni. La parola cavia identifica proprio questo animale, spesso un coniglio o un roditore, impiegato per testare farmaci o studiare processi biologici. È un termine che richiama l'idea di un soggetto di prova, fondamentale nel progresso della ricerca scientifica.

C Como

A Ancona

V Venezia

I Imola

A Ancona

