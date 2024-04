La definizione e la soluzione di 9 lettere: Si usa per determinare l umidità atmosferica. IGROMETRO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'igrometro è uno strumento che misura l'umidità relativa dell'aria, ovvero il rapporto tra l'umidità assoluta, definita come la quantità di vapore acqueo presente nell'atmosfera in un dato istante, e l'umidità di saturazione, cioè la quantità massima di vapore acqueo che può essere presente ad una data temperatura e pressione. Entrambe si esprimono in termini di peso del vapore acqueo per unità di peso di aria secca e sono quindi adimensionali. Mentre l'umidità relativa, anch'essa adimensionale, si esprime in percentuale come rapporto tra le due umidità assolute. Uno strumento analogo, l'igrografo, misura la variazione dell'umidità in un ...

igrometro m sing (pl.: igrometri)

(fisica) (chimica) (meteorologia) strumento per misurare l'umidità, ovvero la quantità di vapore acqueo contenuta in un gas, generalmente l'aria

Sillabazione

i | grò | me | tro

Pronuncia

IPA: /i'grmetro/

Etimologia / Derivazione

da igro- e -metria