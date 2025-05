Tavoletta per i calcoli in uso fin dall antichità nei cruciverba: la soluzione è Abaco

ABACO

Curiosità e Significato di "Abaco"

L'abaco è uno strumento utilizzato fin dall'antichità per facilitare i calcoli aritmetici. Consiste in una serie di bastoncini o perline disposti su una cornice, che consentono di eseguire operazioni matematiche come addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni in modo visivo e tattile.

Come si scrive la soluzione: Abaco

A Ancona

B Bologna

A Ancona

C Como

O Otranto

