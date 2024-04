La Soluzione ♚ Consumato dall uso La definizione e la soluzione di 6 lettere: Consumato dall uso. FRUSTO - LISO

Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Consumato dall uso: Confusi con i friggitelli, peperoni nani verdi dolci campani, anch'essi consumati fritti. secondo alcuni il nome friariello deriva dallo spagnolo "frio-grelos"... Una frusta è un tipo di arma contundente o strumento di controllo, punizione o tortura, costituito da un manico di legno più o meno lungo attaccato ad una corda a serpentina comunemente realizzata in cuoio intrecciato o altri materiali. Fruste come il gatto a nove code e lo knut sono specificamente sviluppate per la flagellazione come mezzo per infliggere punizioni corporali o torture a bersagli umani. Alcune pratiche religiose e attività BDSM ... Altre Definizioni con frusto; consumato; dall; Consumato con i denti; Consumato dalle fiamme; Prendono luce dall abbaino; Fu scacciata dall Olimpo; La ruota fatta girare dall arrotino;

La risposta a Consumato dall uso

FRUSTO

F

R

U

S

T

O

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Consumato dall uso' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.