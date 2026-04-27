Quando si scatenano per le navi sono guai

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Quando si scatenano per le navi sono guai' è 'Tempeste'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TEMPESTE

Perché la soluzione è Tempeste? Le tempeste rappresentano eventi atmosferici violenti caratterizzati da venti fortissimi e pioggia intensa. Questi fenomeni si manifestano spesso in mare, causando grandi problemi alle navi che si trovano a navigare in condizioni avverse. La loro presenza può minacciare la sicurezza dei marinai e compromettere il trasporto marittimo, creando situazioni di grande pericolo. Quando si scatenano per le navi, sono guai, poiché la loro potenza può portare a incidenti o naufragi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quando si scatenano per le navi sono guai". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Quando si scatenano per le navi sono guai nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Tempeste

La soluzione associata alla definizione "Quando si scatenano per le navi sono guai" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quando si scatenano per le navi sono guai" conferma che la soluzione 'Tempeste' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Tempeste

T Torino E Empoli M Milano P Padova E Empoli S Savona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quando si scatenano per le navi sono guai" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tempeste' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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