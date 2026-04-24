Cravatta a strisce diagonali
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Cravatta a strisce diagonali' è 'Regimental'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: REGIMENTAL
Perché la soluzione è Regimental? La cravatta a strisce diagonali, nota anche come regimental, si distingue per il suo disegno caratteristico costituito da linee diagonali di diversi colori e spessori. Questo stile, molto apprezzato in ambito formale e militare, richiama l'immagine di uniformi e abiti eleganti. La sua presenza nel mondo della moda rappresenta un simbolo di appartenenza e tradizione, spesso associata a ambienti aziendali e cerimonie ufficiali. La cravatta regimental continua a essere un accessorio di grande fascino e raffinatezza.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cravatta a strisce diagonali". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Cravatta a strisce diagonali nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Regimental
Quando la definizione "Cravatta a strisce diagonali" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cravatta a strisce diagonali" conferma che la soluzione 'Regimental' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Regimental
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cravatta a strisce diagonali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Regimental' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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