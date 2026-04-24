Cravatta a strisce diagonali

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Cravatta a strisce diagonali' è 'Regimental'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REGIMENTAL

Perché la soluzione è Regimental? La cravatta a strisce diagonali, nota anche come regimental, si distingue per il suo disegno caratteristico costituito da linee diagonali di diversi colori e spessori. Questo stile, molto apprezzato in ambito formale e militare, richiama l'immagine di uniformi e abiti eleganti. La sua presenza nel mondo della moda rappresenta un simbolo di appartenenza e tradizione, spesso associata a ambienti aziendali e cerimonie ufficiali. La cravatta regimental continua a essere un accessorio di grande fascino e raffinatezza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cravatta a strisce diagonali". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Cravatta a strisce diagonali nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Regimental

Quando la definizione "Cravatta a strisce diagonali" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cravatta a strisce diagonali" conferma che la soluzione 'Regimental' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Regimental

R Roma E Empoli G Genova I Imola M Milano E Empoli N Napoli T Torino A Ancona L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cravatta a strisce diagonali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Regimental' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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