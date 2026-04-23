Una cravatta a strisce
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una cravatta a strisce' è 'Regimental'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: REGIMENTAL
Perché la soluzione è Regimental? La voce regimental si riferisce a un tipo di cravatta caratterizzata da sottili righe verticali di colori diversi, spesso alternate tra loro. Questo stile di cravatta è stato originariamente associato ai uniformi militari, in particolare a quelli delle forze britanniche, e successivamente adottato come elemento di moda elegante e formale. Le righe, spesso di tonalità contrastanti, creano un effetto distintivo e raffinato. La cravatta regimental rappresenta così un simbolo di tradizione e stile sofisticato.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una cravatta a strisce". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Una cravatta a strisce nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Regimental
Questa pagina è dedicata alla definizione "Una cravatta a strisce" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una cravatta a strisce" conferma che la soluzione 'Regimental' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Regimental
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una cravatta a strisce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Regimental' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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