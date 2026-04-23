Una cravatta a strisce

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una cravatta a strisce' è 'Regimental'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REGIMENTAL

Perché la soluzione è Regimental? La voce regimental si riferisce a un tipo di cravatta caratterizzata da sottili righe verticali di colori diversi, spesso alternate tra loro. Questo stile di cravatta è stato originariamente associato ai uniformi militari, in particolare a quelli delle forze britanniche, e successivamente adottato come elemento di moda elegante e formale. Le righe, spesso di tonalità contrastanti, creano un effetto distintivo e raffinato. La cravatta regimental rappresenta così un simbolo di tradizione e stile sofisticato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una cravatta a strisce". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Una cravatta a strisce nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Regimental

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una cravatta a strisce" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una cravatta a strisce" conferma che la soluzione 'Regimental' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Regimental

R Roma E Empoli G Genova I Imola M Milano E Empoli N Napoli T Torino A Ancona L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una cravatta a strisce" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Regimental' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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