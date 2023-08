Ordigni bellici comandati a distanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ordigni bellici comandati a distanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TELEARMI

Significato/Curiosita : Ordigni bellici comandati a distanza

Quantitativi di carichi bellici fino ad un obiettivo distante, con lo scopo di diminuire la capacità di un nemico di sostenere lo sforzo bellico. a differenza dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Ordigni bellici comandati a distanza : ordigni; bellici; comandati; distanza; Un robot per disinnescare ordigni ; Come certi numeri... e certi ordigni ; Viene usato per trovare ordigni esplosivi; Liberare dagli ordigni ; ordigni che fanno il botto; Il bellici ni che fu capo del Clan dei Marsigliesi; Sostengono i reticolati bellici ; Mezzi bellici ; Musei di mezzi bellici ; Organismo che progetta e costruisce impianti bellici ; TV show di lotta fra congegni telecomandati ing; Razzi telecomandati ; Sono comandati da tenenti; La tecnica della costruzione e dell impiego di proiettili telecomandati nello spazio; Uomini.. telecomandati ; Collocata a distanza ; Sistema che consente un pilotaggio a distanza ; A pochissima distanza fin quasi a sfiorare; Apparati che captano segnali a distanza ; La distanza a cui può arrivare un missile;

Cerca altre Definizioni