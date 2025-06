Toccate esplodono nei cruciverba: la soluzione è Mine

MINE

Curiosità e Significato di "Mine"

La soluzione Mine di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Mine per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Mine? La parola mine può riferirsi a un dispositivo esplosivo nascosto, spesso utilizzato in contesti di guerra o conflitto. Queste mine esplodono quando vengono attivate, causando danni e pericoli per chi si trova nelle vicinanze. In un contesto più ampio, il termine evoca anche l'idea di un rischio invisibile che può manifestarsi improvvisamente, sottolineando l'importanza della cautela in situazioni pericolose.

Come si scrive la soluzione Mine

Stai cercando la risposta alla definizione "Toccate esplodono"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

I Imola

N Napoli

E Empoli

