La fanno giocatori e tifosi fuori casa
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La fanno giocatori e tifosi fuori casa' è 'Trasferta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TRASFERTA
Come completare la definizione
- Definizione: La fanno giocatori e tifosi fuori casa
- Soluzione: TRASFERTA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: T________
- Inizia con: T
- Finisce con: A
Perché la soluzione è Trasferta? Una trasferta è un evento che coinvolge sia i giocatori che i tifosi di una squadra quando devono affrontare una partita lontano dalla loro sede abituale. Questo termine si riferisce alle attività e alle presenze di coloro che seguono la propria squadra in ambienti diversi da quelli di casa, creando un clima di supporto e entusiasmo anche in luoghi estranei. La trasferta rappresenta un momento di sfida e di unione tra i sostenitori e gli atleti fuori dal contesto abituale.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La fanno giocatori e tifosi fuori casa". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
La fanno giocatori e tifosi fuori casa nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Trasferta
La definizione "La fanno giocatori e tifosi fuori casa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La fanno giocatori e tifosi fuori casa" conferma che la soluzione 'Trasferta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Schemi utili per Trasferta
- Schema parole: 9
- La soluzione inizia con T
- La soluzione finisce con A
- Schema iniziale: T________
- Schema finale: _____ERTA
Le 9 lettere della soluzione Trasferta
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La fanno giocatori e tifosi fuori casa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Trasferta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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