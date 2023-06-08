La fanno giocatori e tifosi fuori casa

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La fanno giocatori e tifosi fuori casa' è 'Trasferta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRASFERTA

Come completare la definizione Definizione: La fanno giocatori e tifosi fuori casa

La fanno giocatori e tifosi fuori casa Soluzione: TRASFERTA

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: T________

T________ Inizia con: T

T Finisce con: A

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Perché la soluzione è Trasferta? Una trasferta è un evento che coinvolge sia i giocatori che i tifosi di una squadra quando devono affrontare una partita lontano dalla loro sede abituale. Questo termine si riferisce alle attività e alle presenze di coloro che seguono la propria squadra in ambienti diversi da quelli di casa, creando un clima di supporto e entusiasmo anche in luoghi estranei. La trasferta rappresenta un momento di sfida e di unione tra i sostenitori e gli atleti fuori dal contesto abituale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La fanno giocatori e tifosi fuori casa". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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La fanno giocatori e tifosi fuori casa nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Trasferta

La definizione "La fanno giocatori e tifosi fuori casa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La fanno giocatori e tifosi fuori casa" conferma che la soluzione 'Trasferta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Schemi utili per Trasferta

Schema parole: 9

La soluzione inizia con T

La soluzione finisce con A

Schema iniziale: T________

Schema finale: _____ERTA

Le 9 lettere della soluzione Trasferta

T Torino R Roma A Ancona S Savona F Firenze E Empoli R Roma T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La fanno giocatori e tifosi fuori casa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Trasferta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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