Compongono l elica

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Compongono l elica' è 'Pale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PALE

Perché la soluzione è Pale? Le pale sono le parti di un'elica che, muovendosi nell'aria o nell'acqua, generano spinta o sollevamento. La loro forma e inclinazione permettono di convertire l'energia rotazionale in movimento lineare, facilitando il funzionamento di motori e navi. La progettazione delle pale è fondamentale per ottimizzare le prestazioni dell'elica, ridurre le perdite di energia e aumentare l'efficienza complessiva del sistema. La loro accurata realizzazione influisce direttamente sulla capacità di spostamento e sulla stabilità dell'intera macchina.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Compongono l elica". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Compongono l elica nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Pale

Questa pagina è dedicata alla definizione "Compongono l elica" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Compongono l elica" conferma che la soluzione 'Pale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Pale

P Padova A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Compongono l elica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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