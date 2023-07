Compongono una frase - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Compongono una frase. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PAROLE

Significato/Curiosita : Compongono una frase

Secondo il quale il significato di una frase è il risultato di una composizione dei significati delle parole che la compongono. un esempio di traduzione logica... parole parole è un brano musicale inciso dalla cantante italiana mina in duetto con l'attore alberto lupo, pubblicato per la prima volta su singolo il... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Compongono una frase : compongono; frase; Si compongono al telefono per primi; compongono la città; compongono la muta; compongono l epistolario; Insieme di vignette che compongono una storia; Nota frase di Game of Thrones: is coming ing; Nota frase di Catone: delenda est lat; Spezza il ritmo di una frase ; Nota frase di Pietro Nenni: piene urne vuote; frase a effetto pubblicitaria o politica;

