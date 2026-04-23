Un sussulto tellurico

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un sussulto tellurico' è 'Scossa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCOSSA

Perché la soluzione è Scossa? Una scossa è un movimento improvviso del terreno causato da un rilascio di energia accumulata nelle profondità della Terra. Questo sussulto tellurico si manifesta come una vibrazione che può essere avvertita dalle persone e può provocare danni alle strutture. La sua intensità varia a seconda della quantità di energia rilasciata e delle caratteristiche geologiche della zona interessata. La scossa rappresenta il risultato di processi sismici che avvengono all’interno del pianeta.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un sussulto tellurico". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Un sussulto tellurico nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Scossa

Quando la definizione "Un sussulto tellurico" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un sussulto tellurico" conferma che la soluzione 'Scossa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Scossa

S Savona C Como O Otranto S Savona S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un sussulto tellurico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scossa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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