La rischia l elettricista nei cruciverba: la soluzione è Scossa

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La rischia l elettricista' è 'Scossa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCOSSA

Curiosità e Significato di Scossa

Approfondisci la parola di 6 lettere Scossa: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Scossa? Scossa indica una scarica di energia elettrica che può verificarsi quando si lavora con impianti senza adeguate precauzioni. Per un elettricista, rischiare una scossa significa mettere a repentaglio la propria sicurezza, con potenziali conseguenze anche gravi. È fondamentale rispettare le norme e usare gli strumenti di protezione per evitare incidenti. La sicurezza sul lavoro è sempre la priorità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Rischia di prenderla l elettricistaLa rischia lo sciatore principianteLa cavalca chi rischiaChi lo lascia rischiaIl bagnante rischia di calpestarlo sugli scogli

Come si scrive la soluzione Scossa

Hai davanti la definizione "La rischia l elettricista" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

C Como

O Otranto

S Savona

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A E R U R T S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RESTAURO" RESTAURO

